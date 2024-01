Florenzi protegge Leao: "E' lui che fa girare la squadra in avanti"

Il Milan ha bisogno delle giocate e dei gol di Rafal Leao, che non timbra il cartellino in campionato addirittura dallo scorso 23 settembre. Da un giocatore come lui ci si aspetta sempre di più, come anche giusto che sia, ma nel corso dell'intervista rilasciata a Sportmediaset Alessandro Florenzi ha aperto gli occhi a tutti i tifosi su un aspetto che forse passa troppe volte in secondo piano.

Il momento di Leao: "Da lui, che è un campione, ci si attende sempre tanto ma fa girare a livello offensivo la squadra. Due dei tre gol che abbiamo fatto a Udine partono da lui".