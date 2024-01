Florenzi può tornare a disposizione per la trasferta di Udine

vedi letture

Alessandro Florenzi è rimasto fuori dagli ultimi due impegni rossoneri: i quarti di finale di Coppa Italia persi contro l'Atalanta e la vittoria in campionato a San Siro contro la Roma, sua ex squadra. Il laterale romano era stato vittima di un problema muscolare nel corso della sfida contro l'Empoli che i rossoneri hanno vinto per 3-0.

Per fortuna un problema di lieve entità. Come già previsto fin dall'inizio e come confermato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Florenzi dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli già per sabato, quando alle 20.45 il Milan sfiderà l'Udinese al Bluenergy Stadium.