Florenzi si è allenato a parte ma per l'Udinese dovrebbe recuperare

Alessandro Florenzi, come riportato da MilanNews.it nella giornata di ieri (LEGGI QUI), si è allenato a parte alla ripresa dei lavori della squadra a Milanello. Il laterale romano aveva rimediato un affaticamento muscolare al Castellani di Empoli, nel corso del primo tempo della gara vinta dal Diavolo per 3-0 contro la squadra toscana.

Florenzi ha già saltato gli impegni con Atalanta, in Coppa, e Roma, in campionato. Nonostante si sia allenato a parte ieri, secondo la Gazzetta dello Sport è probabile che possa recuperare almeno per la panchina in vista dell'Udinese, che il Milan affronterà sabato 20 alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium.