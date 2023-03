Florenzi: "Si sono dette cose che ci hanno fatto ridere in spogliatoio, hanno tanta fantasia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da Carlo Pellegatti per StarCasinòSport (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa), Alessandro Florenzi, terzino del Milan, si è così espresso su cosa sia successo a gennaio: "Un mese un po' così, non siamo riusciti a trovare la giusta motivazione per fare meglio. Si sono dette altre cose che ci hanno fatto ridere in spogliatoio; hanno tirato fuori cose che...