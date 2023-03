Florenzi su Milan-Tottenham: "Partita sontuosa all'andata, al ritorno dovremmo dare tutto noi stessi"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Intervistato da Carlo Pellegatti per StarCasinòSport (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa), Alessandro Florenzi, terzino del Milan, si è così espresso su Milan-Tottenham: "Con il Tottenham sicuramente i ragazzi hanno fatto una prestazione importante, una prestazione che serviva a tutto il gruppo in questo momento. Abbiamo passato dei momenti non facili tutti insieme, anche io l'ho sentito da fuori molto non potendo aiutare dal di dentro, ho cercato di dare quel che potevo dare.