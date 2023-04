Florenzi su Napoli-Milan: "Sono positivo, affrontiamo questa partita con entusiasmo"

MilanNews.it

Alessandro Florenzi, difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo il match contro il Bologna guardando al prossimo impegno di Champions con il Napoli: "Sono positivo, ma in generale lo sono nella vita. Affrontiamo questa partita con entusiasmo, ci sono tantissime persone che vorrebbero essere al nostro posto. Abbiamo questa fortuna di giocarci la partita, dobbiamo fare il massimo per continuare a credere in un sogno. Vivo con emozione ogni allenamento, figurati i quarti di Champions con il Napoli. Penso che posso giocare quello che il mister vuole. Ho passato un periodo difficile ma ci sono persone che stanno peggio. Se la vedi così fa sicuramente tutto per il meglio".