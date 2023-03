Florenzi su Vialli: "Come se davanti a me ci fosse il Papa, il Dalai Lama... Quelle persone che tu dici 'sono illuminate'"

MilanNews.it

Intervistato da Carlo Pellegatti per StarCasinòSport (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa), Alessandro Florenzi, terzino del Milan, si è così espresso su Vialli: "Faccio fatica a parlare di lui, ha lasciato un grande vuoto e un grande ricordo. Solamente belle cose. Non ci ha mai fatto pesare quello che lui stava lottando. Diceva la cosa giusta al momento giusto: era come se sapesse leggerti nella mente.