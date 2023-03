Florenzi sui gol col Milan: "A Empoli dicevo ai compagni: 'Che vi frega se è brutta la punizione'. A Verona abbiamo rischiato coi tempi"

Intervistato da Carlo Pellegatti per StarCasinòSport (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) , Alessandro Florenzi , terzino del Milan, si è così espresso sulla stagione passata: "Il primo gol al Milan mi ha dato una bella emozione.

I compagni mi dicevano che non era una bella punizione, ma l'importante è che è finita dentro, che ti frega... A Verona il gol ha tolto le castagne dal fuoco; venivo da un problema al ginocchio e abbiamo fatto di tutto per rientrare in quella gara, anche un po' rischiando perché potevo dare anche in 5 minuti il mio contributo. Mi ritengo bravo a calciare al volo, ma c’è uno più bravo di me: Fabio Quagliarella, giocatore fantastico sotto tanti punti di vista e per questo aspetto è il migliore di tutti”.