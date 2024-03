Florenzi torna con il Verona: le sue statistiche in vista dell'Hellas

Alessandro Florenzi ha vissuto una sorta di riposo forzato negli ultimi 5 giorni. Il laterale romano non ha potuto giocare nè contro l'Empoli in canpionato, nè la gara di ritorno contro lo Slavia Praga. Il motivo era lo stesso: una squalifica giunta per troppi cartellini gialli presi nelle gare precedenti. Dopo aver saltato gli ultimi due impegni, però, Florenzi è pronto a tornare domenica pomeriggio. Il Milan alle 15 sarà ospite dell'Hellas Verona al Bentegodi per provare a consolidare il suo secondo posto in classifica, ottenuto nel corso dell'ultimo weekend.

Di seguito alcune statistiche su Florenzi all'antivigilia della sfida contro gli Scaligeri: "Il Verona è, con Genoa e Bologna, una delle tre squadre contro cui Alessandro Florenzi ha segnato più gol in Serie A (tre ciascuna); in generale solo contro il Grifone (sei) il classe ‘91 ha preso parte a più marcature che con l’Hellas nel massimo campionato (quattro – un assist oltre alle tre reti). L’ultimo dei 27 gol segnati in Serie A da Alessandro Florenzi è arrivato proprio contro il Verona al Bentegodi in un successo del Milan per 3-1 dell’8 maggio 2022 – quella è peraltro anche la rete esterna più tardiva realizzata dal difensore nel torneo (minuto 85.52). Tra i giocatori del Milan solamente Rafael Leão (84) e Christian Pulisic (74) hanno effettuato più cross di Alessandro Florenzi (69) nel campionato in corso."