Florenzi traccia l'obiettivo stagionale: "Faremo di tutto non per non avere rimpianti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da Carlo Pellegatti per StarCasinòSport (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa), Alessandro Florenzi, terzino del Milan, si è così espresso sull'obiettivo stagionale: “Eravamo partiti per vincere lo Scudetto, era un obiettivo molto chiaro come in tanti abbiamo detto e proclamato. Poi, ci sono gli avversari... Se il Napoli dovesse continuare questa sua striscia saremo i primi a far loro i complimenti.