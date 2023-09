Floro Flores: "Il Milan è la squadra da temere, gioca bene e impone il proprio gioco"

Antonio Floro Flores, allenatore ed ex Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte in Marte Sport Live"La sconfitta con la Lazio del Napoli può far pure bene, perché fa tornare con i piedi per terra la squadra: inconsciamente, da campioni d’Italia, ci può stare un leggero rilassamento, magari tendi a sottovalutare qualcosa. Le aspettative e le pressioni sul Napoli sono alte e il campionato attuale è diverso da quello appena vinto. C’è maggiore competitività e per me in questo momento il Milan è la squadra da temere, gioca bene e impone il proprio gioco".