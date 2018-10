Fluminense-Flamengo, brilla Paquetá: trionfo nel derby, decisivo il futuro rossonero

Mancano ancora un paio di mesi al suo sbarco a Milanello, ma per i tifosi è già scattato il countdown per Lucas Paquetá in rossonero. Nel frattempo, la stella brasiliana ha continuato a splendere con il suo Flamengo nell'ultima notte di brasileirao. Nell'attesissimo derby contro il Fluminense, il Mengão si è imposto per 3-0 trascinato da Paquetá: il futuro rossonero ha saputo trascinare i compagni con giocate scintillant e decisive, come il tiro da cui nasce la terza rete di Uribe.