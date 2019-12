FOCUS TMW - Classifiche a confronto: -7 Juve, +9 Inter. Peggiora il Milan: -6!

Classifiche a confronto dopo 17 giornate di Serie A. La Juventus che ha battuto la Sampdoria mercoledì sera e condivide la vetta della classifica con l'Inter ha sette punti in meno rispetto a un anno fa. Saldo positivo per i nerazzurri di Conte: +9. E anche per le due romane, con la Lazio che può contare su un +8 nonostante una gara in meno (ieri ha vinto la Supercoppa). Più dodici per il Cagliari nonostante le ultime due sconfitte, meno undici per la Sampdoria. In negativo, il saldo peggiore resta quello del Napoli che ha 17 punti in meno rispetto a un anno fa. Di seguito il dato.

Juventus 42 (-7 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 17 giornate)

Inter 42 (+9)

*Lazio 36 (+8)

Roma 35 (+11)

Atalanta 31 (+7)

Cagliari 29 (+12)

Parma 25 (+3)

Napoli 24 (-17)

Bologna 22 (+9)

Torino 21 (-2)

Milan 21 (-6)

Sassuolo 19 (-6)

*Hellas Verona 19 (in Serie B)

Udinese 18 (+4)

Fiorentina 17(-8)

Sampdoria 15 (-11)

Lecce 15 (in Serie B)

Brescia 14 (in Serie B)

SPAL 12 (-4)

Genoa 11 (-8)

*=Una partita in meno.