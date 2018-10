FOCUS TMW - Serie A, Top e Flop 20: Suso aggancia Piatek al comando

Suso agguanta Krzysztof Piatek al comando della classifica di rendimento di Serie A attraverso i voti di Tuttomercatoweb. Il 7.5 rimediato dallo spagnolo, man of the match nel 3-2 del Milan contro la Sampdoria, gli vale l'aggancio. Sale sul podio Cristiano Ronaldo, scalzando così Gervinho. Sorprendente new entry Daniel Ciofani, che balza direttamente al nono posto, fra le novità anche Mauro Icardi. Controclassifica che vede ancora Perica come peggior giocatore e fa un certo effetto vedere al terzo posto Douglas Costa.

TOP 20

6,78 PIATEK (Genoa)

6,78 SUSO (Milan)

6,70 CRISTIANO RONALDO (Juventus)

6,67 GERVINHO (Parma)

6,61 INSIGNE (Napoli)

6,60 PANDEV (Genoa)

6,58 IAGO FALQUE (Torino)

6,55 LAZZARI (SPAL)

6,50 CIOFANI (Frosinone)

6,50 MATUIDI (Juventus)

6,50 HIGUAIN (Milan)

6,50 ALLAN (Napoli)

6,50 MEITE (Torino)

6,50 DE PAUL (Udinese)

6,45 BRUNO ALVES (Parma)

6,45 QUAGLIARELLA (Sampdoria)

6,44 STRAKOSHA (Lazio)

6,44 ICARDI (Inter)

6,44 SKRINIAR (Inter)

6,43 DE VRIJ (Inter)

FLOP 20

5,08 PERICA (Frosinone)

5,29 BARBA (Chievo)

5,30 DOUGLAS COSTA (Juventus)

5,36 SALAMON (Frosinone)

5,40 PULGAR (Bologna)

5,40 RADOVANOVIC (Chievo)

5,40 ROSSETTINI (Chievo)

5,40 HALLFREDSSON (Frosinone)

5,40 KEITA (Inter)

5,40 BARAK (Udinese)

5,42 NAGY (Bologna)

5,50 BARROW (Atalanta)

5,50 SAU (Cagliari)

5,50 BANI (Chievo)

5,50 CAPUANO (Frosinone)

5,50 CRISTANTE (Roma)

5,55 RIGONI (Chievo)

5,56 DZEMAILI (Bologna)

5,56 ROGERIO (Sassuolo)

5,56 FARES (SPAL)