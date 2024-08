Fofana domani pomeriggio al Milan Store di via Dante per salutare i tifosi

Domani pomeriggio, intorno alle ore 16:30, Youssouf Fofana sarà al nuovo Flagship Store del Milan in via Dante, in centro a Milano. Il francese, così come hanno fatto Pavlovic, Morata ed Emerson nei giorni scorsi, si fermerà con i tifosi per foto ed autografi.

Per chi non potrà esserci MilanNews garantirà come sempre la copertura audiovisiva dell'evento.