Fofana si sta prendendo il Milan: "Giorno dopo giorno mi sento più sicuro"

Youssuf Fofana ha concesso alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Udinese 1-0.

Sul suo ambientamento

"Da quando sono arrivato i ragazzi mi hanno accolto bene. Giorno dopo giorno mi sento più sicuro, facendo le cose sempre meglio. Stasera era difficile, ho aiutato Pulisic a centrocampo perché si trovava in una posizione in cui non è abituato a giocare".