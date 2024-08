Fofana svela l'ammirazione per il centrocampo del Milan di Ancelotti

Youssuf Fofana ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del Milan nel format Face Off. Ecco le sue dichiarazioni:



C'è un giocatore del Milan anche del passato a cui ti ispiri?

"A cui mi ispiro no perché avevano caratteristiche diverse. Ma ammiravo Gattuso, Pirlo, mi piaceva molto Seedorf. Per me questi tre con Kakà davanti a loro. Questi erano i miei quattro giocatori".