Fondazione Milan, contribuisci alla raccolta fondi per i più bisognosi

"Diamo una mano, insieme, ai più bisognosi di Milano. Contribuisci alla raccolta fondi di Fondazione Milan". Questo il messaggio del club rossonero su Twitter per invitare i tifosi ad aiutare, se possibile, le persone più in difficoltà.

Diamo una mano, insieme, ai più bisognosi di Milano. Contribuisci alla raccolta fondi di Fondazione Milan https://t.co/zdXjPFymXh



Lend us your support as Fondazione Milan seeks to help the least fortunate in Milan https://t.co/zdXjPFymXh pic.twitter.com/GFOIsFq8Ds