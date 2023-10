Fondazione Milan, pubblicato il bilancio sociale 2022-2023

Milano, 27 Ottobre 2023 – La stagione 2022-2023 di Fondazione Milan è stata un trionfo di attività dedicate a promuovere lo sport e i suoi valori, in particolare per i giovani più vulnerabili con l’obiettivo di offrire a questi giovani l’opportunità di sviluppare il proprio talento.

Uno dei programmi chiave è stato Sport for Change, progettato per giovani a rischio di emarginazione sociale. Questo programma è stato implementato in quattro zone di Milano coinvolgendo ben 100 giovani beneficiari. Inoltre, è stato esteso a livello nazionale attraverso Play for the Future, toccando città come Bari, Catania, Napoli e Palermo, con l’obiettivo di migliorare i percorsi di reinserimento per i giovani coinvolti nel sistema penale. Questo progetto cruciale ha visto la collaborazione della Fondazione Milan con il Ministero della Giustizia e la Fondazione Cassa Depositi e Prestiti.

Ma il programma Sport for Change non si è limitato all’Italia. Ha espanso le sue ali internazionali raggiungendo nuove regioni come il Kerala in India, oltre a mantenere una forte presenza in altre sei nazioni, tra cui il Kenya, l’Uganda, il Brasile e gli Stati Uniti. In queste aree, Fondazione Milan ha lavorato instancabilmente per portare gioia e speranza ai giovani delle periferie, concentrando particolare attenzione sull’empowerment femminile in Kenya, Uganda e India.

Un altro programma di rilievo che ha caratterizzato la presenza di Fondazione Milan sul territorio italiano è stato Sport for All. Quest’anno, il programma ha coinvolto sei città in Italia, promuovendo l’inclusione sportiva per giovani con disabilità. La possibilità di giocare con i propri coetanei ha portato gioia, condivisione e scoperta ai beneficiari nelle città di Ascoli Piceno, Milano, Napoli, Padova, Reggio Emilia e Roma.

Il fundraising e le partnership hanno svolto un ruolo cruciale nel sostenere le attività della stagione. Grazie al prezioso sostegno dei partner AC Milan, sono state realizzate una serie di iniziative nell’ambito del programma Assist, con un focus speciale sul territorio milanese. Questi interventi si sono concentrati, in particolare, nelle periferie della città, caratterizzate da situazioni di disagio economico e povertà educativa.

Questa stagione ha segnato un traguardo importante: il 20° anniversario di Fondazione Milan è stato celebrato con una Charity Dinner che ha raccolto oltre 300.000€ grazie alla partecipazione della Prima Squadra e dei Partner AC Milan.

In un gesto simbolico, il logo della Fondazione è apparso sul retro delle maglie dell’AC Milan in tutte le partite di UEFA Champions League, a ricordare i numerosi progetti realizzati in questi vent’anni di attività. Inoltre, Fondazione Milan è stata protagonista in una partita di Serie A in qualità di Match Charity Partner per la prima volta nella storia (Milan-Cremonese, 3 maggio 2023).

L’impatto della stagione 2022-2023 parla da sé:

- Oltre 1.3 milioni di euro raccolti.

- Oltre 700.000€ di fondi erogati.

- Coinvolgimento in 7 nazioni: Italia, Ucraina, Stati Uniti, Brasile, India, Kenya, Uganda.

- Sostegno a 4.626 giovani beneficiari.

- 19 organizzazioni non profit supportate con altrettanti progetti completati.

Fondazione Milan ha dimostrato ancora una volta il suo impegno verso il cambiamento positivo attraverso lo sport. La missione di Fondazione Milan continua a ispirare e a diffondersi a livello globale, con il Presidente Paolo Scaroni che ha portato il suo messaggio al Change the World – Model United Nations il 24 marzo 2023 presso il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York.

Fondazione Milan può guardare con orgoglio a una stagione di successi e impatto duraturo, e si prepara per continuare a fare la differenza nella vita dei giovani in tutto il mondo.