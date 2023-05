Fondazione Milan sarà match sponsor dei rossoneri contro la Cremonese

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le attività per celebrare i 20 anni di Fondazione Milan, per la prima volta, la Onlus rossonera sarà "Match Sponsor" per Milan-Cremonese.

L’iniziativa mette all'attenzione dei tifosi quanto viene fatto continuamente a sostegno di bambini e ragazzi in difficoltà: prima della partita da bordo campo ci sarà l'intervento del segretario generale Rocco Giorgianni per coinvolgere e raccontare ai tifosi delle iniziative realizzate in Italia e all'estero.

Inoltre, la partita sarà anche occasione per promuovere la campagna 5 per mille: inserendo il codice fiscale 97340600150 sarà possibile trasformare la propria dichiarazione dei redditi in una dichiarazione d'amore rossonero, a sostegno dei progetti di Fondazione Milan