Fonseca a DAZN: "Il problema è la passività della squadra in fase difensiva”

vedi letture

Paulo Fonseca ha parlato a DAZN al termine di Milan-Torino. Le sue dichiarazioni:

Un problema più di squadra che di difesa… “Sono totalmente d’accordo, ho finito di dire questo ai giocatori. Penso si parla di un problema di difesa, ma è un problema generale. La squadra è stata molto passiva, poco aggressiva nella prima fase della loro costruzione, li abbiamo lasciati giocare. Siamo stati più aggressivi nel secondo tempo e abbiamo creato di più. Non è un problema di difesa ma collettivo”.

Morata può aiutare Leao in zona gol? “Questo tipo di giocatori vivono di numeri. Rafa ha la capacità per fare più gol e assist. Oggi ci ha provato, gli è mancato solo il gol. Ha lavorato tanto per avere la possibilità di fare gol. Morata ha tanta esperienza, può creare spazi per Rafa. Il problema non è offensivo, abbiamo tante soluzioni e strutture. Il problema è la passività della squadra in fase difensiva”.

Continua ad avere fiducia come ha detto ieri? “La mia fiducia è la stessa, non ho perso la fiducia nei miei giocatori: non ho dubbi sulla loro qualità. Abbiamo la necessità di lavorare più insieme come squadra. Non si cambia in un giorno, abbiamo 5 settimane di lavoro. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare questi aspetti”.