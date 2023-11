Fonseca: "A Leao manca continuità per essere uno dei migliori al mondo"

Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma ora al Lille, si è così espresso in esclusiva a TMW su Leao:

Da portoghese: cosa manca a Rafael Leao per essere un top assoluto?

"Continuità. E' un giocatore importante per il Milan, ma gli manca continuità, anche aiutando la squadra oltre i risultati. Pioli ha fatto un lavoro fantastico con Leao ma ha bisogno di aver continuità per poter essere uno dei migliori giocatori al Mondo".