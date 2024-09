Fonseca a Milan TV: "Dobbiamo essere una squadra corta ed intensa, che chiude bene determinati spazi per poter difendere bene"

Alla vigilia di Milan-Liverpool, prima gara di Champions League della stagione rossonera, mister Paulo Fonseca è stato intervistato da Milan TV. Queste le dichiarazioni del tecnico portoghese ai canali ufficiali del club.

Il momento e le motivazioni: "Le vittorie portano sempre fiducia, soprattutto ai giocatori. In questi due giorni la preoccupazione principale è stata recuperare, abbiamo avuto solo oggi per preparare la partita. Ma so che questi tipi di partita siano la motivazione principale per i calciatori, tutti i giocatori sono molto motivati per la partita di domani contro una grande squadra".

Come si affronta il Liverpool? "Non è facile, è una grandissima squadra. Per me è una delle squadre migliori in Europa in questo momento. Penso che ovviamente che abbia dei punti deboli che possiamo sfruttare. Ma penso che siano una squadra che concede poco. Noi vogliamo fare il nostro gioco, ma dobbiamo capire che bisogna fare le cose nei tempi giusti ed in modo perfetto per vincere la partita".

I loro punti di forza: "Loro sono molto forti in attacco, quando recuperano la palla sono molto forti ad attaccare la nostra linea difensiva. Non dobbiamo perdere palla in zone che propiziano questa caratteristica del Liverpool, e dopo penso che dobbiamo essere una squadra corta ed intensa, che chiude bene determinati spazi per poter difendere bene. Per vincere questo tipo di partite dobbiamo essere una squadra quasi perfetta".