Fonseca a Milan TV: "Grande spirito di squadra, per chi avesse dubbi. Pulisic è incredibile, ma oggi abbiamo lottato tutti insieme"

vedi letture

E' intervenuto così Paulo Fonseca al termine della gara vinta contro l'Udinese. Queste le sue considerazioni ai microfoni di Milan TV:

Sulla partita

"Abbiamo fatto 30 minuti di grande qualità e personalità prima del cartellino, dopo abbiamo avuto un'altra ora dove abbiamo messo in campo uno spirito magnifico. In questo momento era importante dare segnale. Un grazie anche ai tifosi, che hanno sofferto in certi momenti e ci hanno sempre aiutato".

Il sacrificio del gruppo

"Tutti i ragazzi hanno giocato con sacrificio, penso che abbiamo fatto una gara bellissima come spirito, sono soddisfatto. Devo dire che adesso io valuterò anche la fase difensiva. Se qualcuno avesse avuto dubbi su di noi, oggi ha visto una squadra compatta e unita".

Pulisic grara incredibile

"Chris è incredibile, averlo visto in difesa e a centrocampo. Penso che dobbiamo apprezzare la sua prestazione, soprattuto in difesa, sono felice per lui".

Abbiamo fiducia

"Le vittorie portano fiducia, ma anche in un momento difficile abbiamo iniziato con fiducia e lavorato bene, purtroppo in 10 abbiamo fatto una partita diversa. Ora testa alla Champions, sarà difficile".