Fonseca a MilanTV: "Abbiamo creduto fino alla fine di poter cambiare il risultato. Stiamo lavorando tanto sui movimenti difensivi"

Paulo Fonseca ha rilasciato le sue dichiarazioni nel post partita di Milan-Torino, prima partita della Serie A 2024/25 del Milan, finita 2-2 con una rimonta in extremis: al doppio vantaggio del Torino siglato da un'autorete di Thiaw e da Duvan Zapata hanno risposto il primo sigillo in rossonero di Alvaro Morata e un gioiello al volo di Noah Okafor praticamente allo scadere. Ecco le parole di Fonseca:

"Penso sempre prima delle partite solo a vincere, perché la squadra in questa pre stagione ha lavorato molto bene, l'ottimismo era naturale. Penso che oggi abbiamo sbagliato in determinati momenti della partita, ma abbiamo creduto fino alla fine di poter cambiare il risultato, dopo il 2-0 del Torino abbiamo fatto di tutto per non perdere la partita, sono soddisfatto della reazione, ma abbiamo tanto da lavorare, specialmente in difesa".

Sul pressing: "Voglio più pressing, eravamo troppo passivi nella costruzione del Torino, avevano tempo e spazio per giocare, poi ovviamente è più difficile per la dquadra difendere bene. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, attaccando più alti e recuperando il pallone più vicino alla porta del Torino".

Alcuni giocatori devono entrare in condizione: "Abbiamo una settimana per far crescere fisicamente giocatori come Theo, Reijnders e Morata. Importante avere tutti allo stesso livello, in questa settimana continueremo a fare questo".

Sull'attenzione difensiva: "È vero che abbiamo sbagliato, stiamo lavorando tanto sui movimenti difensivi, non solo collettivi ma anche indviduali. Il primo a sbagliare qui sono io, dobbiamo capire che stiamo cambiando tante cose, i giocatori hanno bisogno di capire meglio determinate cose e anche individualmente, possiamo avere strategia, struttura.. ma se non siamo forti nei duelli sarà difficile".