Fonseca: "Bello incontrare Sinner. Mi è piaciuto molto parlare della grandezza del Milan e del nostro amore per il club"

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, si è così espresso su X celebrando l'incontro di ieri con Jannik Sinner, noto tifoso milanista e numero 1 al mondo del tennis, avvenuto al Pala Inalpi di Torino durante le ATP Finals: "È stato bello incontrare Sinner ieri sera alle finali ATP a Torino. Mi è piaciuto molto parlare della grandezza del Milan, del nostro amore per il club e delle nostre esperienze nel mondo dello sport".

Great to meet @janniksin last night at the @atptour finals in Turin. Really enjoyed talking about the greatness of @acmilan, our love for the club, and our experiences in the world of sport. ️️ pic.twitter.com/03jphfab1L