Fonseca: "Chi ha sbagliato a Firenze verrà punito? Vediamo domani. Non ho ancora deciso chi sostituirà Theo"

Alla vigilia del match contro l'Udinese, Paulo Fonseca ha parlato così in conferenza stampa della probabile formazione di domani:

Chi ha sbagliato a Firenze domani verrà punito?

"Vediamo domani. Per me nessun calciatore è più importante della squadra. Bisogna prendersi le proprie responsabilità quando si sbaglia. E se qualcuno sbaglia in questo spirito di squadra per me è difficile. Vediamo domani come sarà".

Chi al posto di Theo?

"Non ho deciso".

Prima della sosta diceva che non avrebbe fatto tanto turnover. Ora, in vista dei tanti impegni, cambierà?

"Magari. Abbiamo questa necessità in questo momento".

Su Musah:

"Penso che ho questa fortuna di avere un calciatore che può giocare in diverse posizioni. Giocare da esterno in questo momento non mi sembra una possibilità. Può giocare in altre posizioni".

Domani può giocare Okafor?

"È una possibilità ma non so se giocherà".