Fonseca: "Credo tanto nella Coppa Italia, abbiamo la possibilità di vincerla"

vedi letture

Super prestazione del Milan in Coppa Italia: la squadra di Fonseca travolge il malcapitato Sassuolo, capolista in Serie B, con il netto risultato di 6-1 e si qualifica senza patemi ed eccessivi sforzi ai quarti di finale della competizione dove ad attenderlo ci sarà una tra Roma e Sampdoria che si affronteranno nel corso della prossima settimana. Dalla pancia di San Siro tra pochi minuti prenderà la parola Paulo Fonseca, tecnico rossonero. Amiche e amici di MilanNews.it, restate con noi per seguire in diretta le dichiarazioni del mister milanista.

Ci crede nella Coppa Italia? "Io ci credo tanto, abbiamo vinto l'ultima nel 2003: mi piacerebbe avere la possibilità di andare in finale. Penso che abbiamo possibilità di vincerla: la prossima sarà qui a San Siro e poi due partite in semifinale. Abbiamo la possibilità come le altre squadre ma è una competizione in cui possiamo fare qualcosa di importante"