Fonseca: "Domani con Okafor e Camarda. Abraham? Non parlo finché non è ufficiale"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha fatto il punto della situazione tra campo e mercato:

Abraham sarà convocato domani?

"Sono stato sorpreso a pranzo perché Danso era arrivato a Roma e ora non lo è più. Quindi, finché non sarà ufficiale non parlerò di Abraham. Domani non c'è Morata, non c'è Jovic perché ha la lombalgia, abbiamo Okafor e Camarda".