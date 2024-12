Fonseca: "Domani non è decisiva, ma vincere porterebbe tante cose positive"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro l'Atalanta, Paulo Fonseca ha dichiarato:

È una partita decisiva per la svolta reale in questa stagione?

"Penso che la squadra non ha bisogno di questa partita per avere la consapevolezza di quello che sta facendo. Partita importante ma non decisiva per me. Può portare tante cose positive alla squadra. Vincere contro l'Atalanta porterebbe fiducia per il futuro".

Crash test per la fase difensiva?

"La squadra è fiduciosa nel momento difensivo adesso. È un gran prova, l'Atalanta è veramente forte offensiva. Creano tanto. Sarà un buon test per noi, non solo per la linea difensiva ma per come difende tutta la squadra".