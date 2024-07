Fonseca e gli infortuni: "Abbiamo cominciato a parlare con Milan Lab per non averne più"

Dopo l'ufficialità arrivata quasi un mese fa e l'arrivo nella mattina di sabato, oggi finalmente Paulo Fonseca si presenta al mondo rossonero in conferenza stampa. Il tecnico portoghese parlerà direttamente dalla sala conferenze di Casa Milan, affiancato da Zlatan Ibrahimovic. Nel pomeriggio, quindi, il mister si sposterà al Centro Sportivo di Milanello dove, alle ore 17, dirigerà il suo primo allenamento alla guida del Diavolo.

MN - Sugli infortuni: "Non conosco in profondità le ragioni per avere avuto questi infortuni. Da ieri abbiamo cominciato a parlare con Milan Lab e siamo tutti a parlare insieme per non averli più. Gli infortuni sono di più con tante competizioni e tante partite: ma sono fiducioso che non avremo grandi problemi".