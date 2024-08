Fonseca già a rischio? Ha ancora tempo? E se a Roma... Il punto di Ordine

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, il noto giornalista Franco Ordine commenta le prime uscite della squadra di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese è già sul banco degli imputati non solo per il punto conquistato in due partite, ma per due prestazioni fin qui ampiamente al di sotto delle aspettative.

Fonseca non era stato accolto propriamente con entusiasmo tra i tifosi. Era necessario per lui ottenere punti, possibilmente convincendo. Sta avvenendo il contrario

"È ancora più preoccupante lo scenario davanti. Se non dovesse andare bene nemmeno contro la Lazio il quadro diventerebbe allarmante".

Fonseca è già a rischio?

"Sarebbe molto grave se lo fosse. Vorrebbe dire mettere in discussione dopo sole tre settimane una scelta fatta un mese e mezzo fa".

Quanto tempo gli verrà dato ancora?

"Tempo non ne ha, è già scaduto a Parma".

Ricordi inizi di stagione così complicati?

"Quello di Giampaolo ma anche qualche altro inizio stagione ad handicap c'è stato ma c'era grande fiducia nella guida tecnica di rimettere la squadra sul giusto binario".

Come valuti il ruolo di Ibrahimovic e il suo operato?

"Ibra mi è piaciuto per come si è presentato e ha gestito l'ingresso nel suo ruolo. Quel che deve capire è l'aspetto della comunicazione: non è più Ibra il campione ma è Ibra il dirigente. Non dico che debba chiudere i social ma essere più accorto sì".