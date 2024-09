Fonseca già a rischio? Il tecnico assicura: "Sento sostegno da parte di tutte le componenti del club"

(ANSA) - ROMA, 01 SET - "Sento sostegno da parte di tutte le componenti del club, abbiamo bisogno di tempo per giocare il gioco che vogliamo. Durante la settimana ci siamo allenati bene, oggi abbiamo iniziato a vedere cose positive nella squadra, ma non penso che la squadra non abbia capacità, dobbiamo avere continuità come fatto nel primo tempo". Così Paulo Fonseca, tecnico del Milan, durante la conferenza stampa seguita al 2-2 contro la Lazio. Il tecnico rossonero, poi, sottolinea ancora come "la squadra non è tranquilla in questo momento.

Abbiamo fatto un primo tempo molto positivo, abbiamo controllato la partita e avuto occasioni per fare più gol. Nella ripresa abbiamo fatto il contrario, la Lazio ha iniziato a pressare alto e li abbiamo lasciato giocare". Infine il tecnico torna sulla questione Leao-Hernandez, rimasti lontani dalla squadra durante il cooling break ribadendo ancora come "non c'è nessun problema con loro, non hanno iniziato la partita, sono entrati bene e se ci fosse stato un problema non sarebbero entrati così". (ANSA).