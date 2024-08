Fonseca: "Il calore dei tifosi è molto importante. Sarà emozionante vedere San Siro pieno domani"

Paulo Fonseca ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sui tifosi milanisti:

Sul calore dei tifosi: "È molto importante. È stato molto emozionate vedere contro il Monza 50mila tifosi. Domani penso che abbiamo lo stadio praticamente pieno, sarà emozionante. A volte non sono solo i risultati. Dobbiamo giocare con ambizione per vincere, ma anche per rendere orgogliosi i tifosi e fargli venire voglia di venire allo stadio per vederci. È troppo importante averli sempre al nostro fianco, ma dobbiamo essere anche noi a portarceli. Dobbiamo giocare e vincere per renderli orgogliosi e soddisfatti per il modo di giocare".

DOVE VEDERE MILAN-TORINO

Data: sabato 17 agosto 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky

Web: MilanNews.it