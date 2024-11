Fonseca: "Il Milan rispetta la Juventus, ma non ha paura"

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - "Non è decisiva ma è importante. Ma come lo sono tutte adesso. Tutte sono importanti, lo sarà anche quella contro l'Empoli. Abbiamo bisogno di vincere, di fare vittorie consecutive. Io sono sempre positivo. Penso sempre che possiamo vincere. Siamo il Milan, abbiamo tanto rispetto per la Juve ma non abbiamo paura": lo dice il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida contro la Juventus a San Siro.

Il Milan nelle partite con più pressione, nel derby e contro il Real, ha vinto e con merito. Potrebbe forse accadere lo stesso con la Juve ma per Fonseca non è questione di pressione psicologica: "Io non sento più pressione su questo tipo di partita. Non è una questione di pressioni ma di motivazioni. Contro Inter, Juve o Real è facile essere motivati. Il più difficile è avere la stessa motivazione a Cagliari", spiega l'allenatore. (ANSA).