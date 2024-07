Fonseca: "La Serie A è cambiata rispetto a quando allenavo la Roma. Ho visto il Como neopromosso, offensivamente sono fortissimi..."

Il Milan è negli Stati Uniti, dove tra poche ore giocherà la prima partita del suo tour americano contro il Manchester City. Il calcio d'inizio è previsto per la mezzanotte, ora italiana, di domani. Ecco le parole di Paulo Fonseca prima dell'evento:

Fonseca, com'è la Serie A ora rispetto a quando allenava la Roma?

"Le partite sono cambiate molto nelle ultime stagioni. In Italia non è diverso, sono stato in Francia per due anni e non ho visto tutte le partite in Italia ma vedo alcune differenze. L'altro giorno ho visto il Como, che è stato promosso in Serie A e offensivamente sono molto molto forti..."

Sul Milan Futuro: "Penso che il Milan si stia preparando bene per il futuro. L'Italia deve prepararsi bene per il futuro producendo nuovi giocatori. Il Milan ha fatto un grande passo per aiutare in questo senso. Noi, come ha spiegato Zlatan, siamo quasi la stessa squadra, loro lavorano come noi e allo stesso tempo, e abbiamo tanti giovani giocatori con noi adesso, sarò sempre attento a tutti. Per me, se i giocatori hanno qualità e coraggio, l'intenzione è quella di lavorare con loro per farli crescere e per essere pronti a giocare con la prima squadra".