Fonseca: "Magari è strano per voi non vedere Rafa, ma per me è la normalità dire che è più importante la squadra: il Milan è più importante di qualche giocatore"

Paulo Fonseca, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa sull'esclusione di Rafael Leao contro l'Udinese: "Magari è strano per voi non vedere Rafa, ma questo deve essere la normalità. Non è la normalità vedere Leao in panchina, ma è normalità per me quando dico che è più importante la squadra, il Milan è più importante di qualche giocatore. Oggi ho deciso di far giocare Okafor e Chukwueze, magari domani tocca a Leao. Non creiamo un caso, perché non c'è. Leao è stato rispettoso, soddisfatto negli spogliatoi e questo per me è la cosa più importante. Ora, preparo la prossima partita e magari Leao tornerà a giocare".