Fonseca: "Mi aspettavo più punti, ma non mi aspettavo tanta difficoltà nel cambiare modo di giocare"

Paulo Fonseca, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine della sfida tra Milan e Napoli, valida per la decima giornata del campionato di Serie A.

Un primo bilancio.

"Mi aspettavo qualche punto in più. Non mi aspettavo tanta difficoltà nel cambiare modo di giocare, anche se questo cambiamento si inizia a vedere. Loro hanno fatto due gol con due occasioni. Noi abbiamo fatto tante cose positive. Siamo mancati nel segnare sulle opportunità che abbiamo creato. Ciò che io guardo è la cresicta della squadra. Dobbiamo migliorare in difesa. Ma non ho mai visto nessuna squadra che abbia messo in campo la qualità offensiva messa in campo da noi oggi".