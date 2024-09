Fonseca: "Panchina più salda? Per me è lo stesso. Non sento, non guardo, non vedo"

vedi letture

Paulo Fonseca ai microfoni di DAZN commenta il successo del Milan nel derby della Madonnina.

È contento che per almeno una settimana non sarà messo in discussione?

"Per me è lo stesso. Non sento, non guardo, non vedo niente. Sarà una settimana con un po' più di fiducia ma per me quel che è importante è continuare a vedere i giocatori credere nelle nostre idee e lavorare come hanno fatto finora. Oggi è stata una vittoria dei giocatori".

Ci porterà i pastel de nata?

"Quando avrò l'opportunità avrete i pastel de nata. Per tutti, anche per Boban".