Fonseca: "Per come abbiamo giocato, sarebbe stato ingiusto subire il pareggio"

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha commentato il successo dei rossoneri ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole al termine della partita:

Sui sofferti minuti di recupero

"Se avessimo subito il pari sarebbe stata un'ingiustizia. Per come abbiamo giocato, per le opportunità create. Sarebbe stata un'ingiustizia non vincere la partita, perché i ragazzi meritavano i tre punti".