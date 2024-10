Fonseca: "Questa squadra giocava partite individuali, cambiarlo è difficile e serve tempo"

Paulo Fonseca ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sulla sua squadra:

Questa squadra ha carattere e personalità per imporre il gioco?

"Non penso che a Leverkusen sia stato un problema di carattere, nel primo tempo c'è stata una superiorità meritata del Leverkusen. Abbiamo sbagliato le nostre uscite e le nostre decisioni. La squadra ha dimostrato carattere per tutta la partita, penso che non sia stato un problema di atteggiamento. È stata una partita difficile perché il Leverkusen è una squadra forte con un'identità facile da capire ma difficile da contrastare. Ma penso che la squadra abbia avuto molto carattere".

Cosa non funziona ancora al 100% nella squadra?

"Mi sembra che parlo sempre delle stesse cose... Quello che penso è che da quando sono arrivato qui per me è stato sempre facile capire che questa squadra, non dico che è meglio, ora è diversa. Non è una critica al passato, è una constatazione. Questa squadra giocava partite individuali, cambiarlo è difficile. Stiamo lavorando tutti i giorni per cambiarlo, perché è quello in cui io credo: non sto dicendo che è meglio. Ma non è facile. Dopo dobbiamo capire che non si cambia velocemente. Abbiamo bisogno di tempo, di allenarci, far capire quali i momenti e le fasi importanti, e ovviamente questo è difficile da cambiare. Ma stiamo cambiando. E quello che mi ha lasciato più soddisfatto è che nel secondo tempo di Leverkusen abbiamo avuto un gioco posizionale molto buono".