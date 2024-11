Fonseca sconsolato: "Non possiamo prendere tre gol come quelli che abbiamo preso"

vedi letture

Il Milan si risveglia dal sogno di Madrid e si inceppa a Cagliari. I sardi, autori di una coraggiosa prova, fermano i rossoneri sul 3-3. La squadra di Fonseca, pur con una buona prova offensiva, regala una prestazione difensiva ancora una volta preoccupante, ricca di errori individuali e di reparto. L'ennesimo passo indietro della stagione per i rossoneri che non riescono proprio a trovare continuità in questa stagione. Nel post partita, ai microfoni di MIlan Tv, ha parlato il tecnico Paulo Fonseca.

Sui due punti persi e sulla classifica: "Mai pensavo di perdere questa partita. Non possiamo prendere tre gol come quelli che abbiamo preso. Dobbiamo continuare a lavorare, abbiamo tanti punti prima della fine: siamo in crescita offensivamente e in alcuni momenti in difesa ma sull'aggressività dobbiamo continuare a lavorare"