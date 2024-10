Fonseca: "Se ho parlato con Ibra dopo Firenze? Siamo tornati insieme in treno, abbiamo parlato dopo la partita com'è normale che sia"

Paulo Fonseca ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sul momento del Milan e su Zlatan Ibrahimovic:

Com'è stata la settimana?

"Il primo giorno è stato buono, non ho visto nessuno. Ero arrabbiato, dopo questo tipo di partite non mi piace vedere nessuno. Non abbiamo avuto tanti giocatori per gli allenamenti, abbiamo approfittato per allenarci con i giovani del Milan Futuro. I nazionali sono arrivati solo ieri. Abbiamo fatto quello che è normale: abbiamo parlato della Fiorentina e abbiamo iniziato a preparare la partita con l'Udinese. So che ci saranno tante domande su questo. Per me è stato molto importante ieri parlare della partita della Fiorentina, oggi abbiamo parlato più dell'Udinese".

Ha parlato con Ibra?

"Siamo tornati insieme in treno, abbiamo parlato dopo la partita com'è normale che sia".