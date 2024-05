Fonseca smentisce il Marsiglia: "Non ho accordo con un altro club"

Paulo Fonseca è uno degli allenatori più ambiti. L'ex tecnico della Roma ha svolto un lavoro eccellente alla guida del Lille, che sta lottando per un posto nella prossima Champions League, ed è finito nel mirino di Milan e soprattutto Olympique Marsiglia. In Francia, nelle ultime ore, si è parlato molto di un suo possibile accordo con il club di Longoria.

Una notizia smentita dal diretto interessato in conferenza stampa: "Quello che è emerso ieri non è vero. Non so chi abbia detto queste cose, ma non è vero. Non ho un accordo con un altro club. Sono totalmente concentrato sulle nostre ultime due partite e deciderò dopo. Oggi non voglio parlare di tutto questo. Voglio pensare a Nantes e Nizza. In questo momento tutto è possibile, tutto". Paulo Fonseca ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e dovrà fare una scelta importante per il suo futuro".