Fonseca: "Soddisfatto di chi ha giocato contro il Napoli. Sono pronti"

Mister Paulo Fonseca ha parlato a Milan TV alla vigilia di Monza-Milan. Queste tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero prima della sfida dell’U-Power Stadium contro i Brianzoli.

L'impegno dei giocatori: “Abbiamo il ritorno di giocatori importanti che non hanno giocato contro il Napoli, ma chi invece è sceso in campo in quella partita ha mostrato quanto può essere importante. Sono soddisfatto di chi ha giocato contro il Napoli, sono pronti. È un punto importante e positivo per me, avere la possibilità di scegliere vari giocatori in questo momento è un punto positivo. I giocatori stanno lavorando tutti bene, per me è positivo quando è difficile scegliere. Penso che la squadra vinca con queste cose”.