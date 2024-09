Fonseca: "Sosta? Partono tutti perché vanno in nazionale. Questi giorni mi sarebbero serviti"

Nel post partita di Lazio-Milan, Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di Milan TV facendo un'analisi personale della prestazione dei suoi giocatori, dicendo cosa è andato e cosa no nei 90' della partita dell'Olimpico. Queste le sue dichiarazioni.

La sua analisi della partita

"Abbiamo fatto un buon primo tempo. Abbiamo gestito sempre bene la partita con la palla. Quando si controlla la partita così dobbiamo avere più momenti per diventare pericolosi, ma è una cosa sulla quale dobbiamo lavorare. Ma penso che nel primo tempo abbiamo giocato bene a differenza del secondo. La Lazio ha iniziato a pressare, a giocare, e per me è difficile da capire questa cosa. Magari è il momento, il risultati vogliono rimanere col risultato, non vogliono prendere rischi, ma per me non è così. Abbiamo perso il 90% della palla, e dopo che succede? Recuperiamo ed attacchiamo, recuperiamo ed attacchiamo. Dobbiamo sempre avere il coraggio che abbiamo avuto nel primo tempo perché abbiamo fatto buone cose. Se avessimo vinto le altre due partite questo sarebbe potuto essere un buon risultato, ma non è così. Ma dobbiamo ripartire dal primo tempo di oggi".

La sosta arriva nel momento giusto?

"Io volevo avere questo tempo, ma la verità non abbiamo i giocatori per lavorare perché vanno in nazionale. Lavoriamo con quelli che abbiamo per far giocare la squadra come i 45' di oggi".