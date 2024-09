Fonseca su Leao: "Sta crescendo anche difensivamente. Sta giocando di squadra ed è la cosa più importante in questo momento"

In merito al rendimento di Rafael Leao, Paulo Fonseca ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Leao ha la carica mentale giusta?

"Stiamo lavorando molto anche individualmente con Rafa, anche difensivamente. Sta lavorando bene difensivamente, sta pressando, sta tornando. Può fare meglio ma sta crescendo nel momento difensivo. Siamo stati una squadra a difendere, Rafa incluso.

Lui ha avuto tre opportunità per essere decisivo al derby, non mi sembra che non possa essere allo stesso tempo un giocatore difensivo. Per me sta facendo un buon lavoro, sta giocando di squadra ed è la cosa più importante in questo momento".