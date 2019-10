Fonseca, Under? Politica fuori da calcio

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Il post pubblicato da Under su Instagram con il saluto militare e le bandiera della Turchia? Non rivelerò quello che ci siamo detti all'interno della squadra, però posso dire che stamattina ho letto un'intervista di Valdano in cui parlava della situazione catalana e spiegava che calcio e politica non devono dormire nello stesso letto. È un'espressione che condivido, e anzi per me calcio e politica sono due cose ben distinte e separate che non devono neppure entrare nella stessa casa. Non mi piace mischiare questioni politiche con la nostra professione". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, durante la conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Marassi con la Sampdoria.