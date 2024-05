Fonseca uno dei profili più caldi: sul portoghese anche il Marsiglia

Continua la ricerca del nuovo allenatore del Milan. Mentre la stagione volge al termine con Stefano Pioli che rimarrà alla guida della squadra fino al termine, da via Aldo Rossi è partita la caccia al suo erede. E la sensazione è che possa durare ancora un po'. Il Milan aveva individuato in Julen Lopetegui il profilo ideale per la panchina del Diavolo ma la reazione totalmente negativa della piazza ha sconvolto i piani del club che così, adesso, vogliono andarci con i piedi di piombo prima di selezionare il nome definitivo. I candidati rimangono sempre moltissimi.

Tra questi, come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, uno dei più caldi è Paulo Fonseca, tecnico del Lille da due stagioni e con un passato di due anni anche alla Roma. Il portoghese ha rilanciato la sua carriera in Francia dove è tra i candidati per il premio di miglior tecnico dell'anno per il secondo anno consecutivo. Con lui sono stati avviati i primi contatti. Non manca la concorrenza con il Marsiglia, soprattutto, interessato ma tra le due opzioni l'allenatore sceglierebbe quella rossonera. Il suo contratto scade a giugno.