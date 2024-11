Fonseca: "Vice-Fofana? In attesa di Bennacer ci sono Loftus e Musah"

Il Milan ha bisogno di intervenire sul mercato a gennaio per rinforzare il centrocampo e la fascia sinistra di difesa? Questo il pensiero in conferenza stampa di Paulo Fonseca:

Pensa che ci sia bisogno di un vice Fofana e un vice Theo? Farà qualcosa?

"Penso che abbiamo le soluzioni qui. Bennacer, non manca tanto tempo per tornare. Lui può e deve fare la posizione di Fofana. Questa settimana stavo parlando con il mio staff di questo: che soluzione possiamo avere se Fofana ha un problema? Loftus può essere una soluzione, Musah può essere una soluzione. Sono adattati, ma possono farlo fino al ritorno di Bennacer.

È vero che Theo è l'unico terzino sinistro. Devo dire che ho fiducia in Bartesaghi, può essere un giocatore che può aiutare la squadra. Non abbiamo avuto il momento per avere Bartesaghi con noi, ma è un giocatore che mi piace molto. Penso che possa giocare con noi se non c'è Theo Hernandez. Anche per Camarda è più difficile giocare nel Milan Futuro, è un contesto diverso. Bartesaghi, Camarda e Zeroli hanno meno difficoltà con noi che in Serie C. Qui hanno più spazio ed il gioco fisico e lo stesso della Serie C. Questo mercato di gennaio in Italia non è facile: non è facile per i giocatori arrivare ed adattarsi. Per me Bennacer può essere un'alternativa importante a Fofana".